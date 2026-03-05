Basellandschaftliche Kantonalbank Aktie

WKN: 577348 / ISIN: CH0001473559

Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Investmentbeispiel 05.03.2026 10:03:31

SPI-Papier Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 909,00 CHF wert. Wer vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie investiert hat, hat nun 11,001 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 036,30 CHF, da sich der Wert einer Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie am 04.03.2026 auf 1 185,00 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 30,36 Prozent.

Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 659,31 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

