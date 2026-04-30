SPI-Papier Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie bei 918,00 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie investierten, hätten nun 1,089 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 29.04.2026 auf 1 070,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 165,58 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 16,56 Prozent angewachsen.

Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) war somit zuletzt am Markt 602,43 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at