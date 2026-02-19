Basellandschaftliche Kantonalbank Aktie

WKN: 577348 / ISIN: CH0001473559

19.02.2026

SPI-Papier Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 932,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,107 Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien. Die gehaltenen Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papiere wären am 18.02.2026 127,68 CHF wert, da der Schlussstand 1 190,00 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 27,68 Prozent vermehrt.

Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 676,28 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

