Basellandschaftliche Kantonalbank Aktie

WKN: 577348 / ISIN: CH0001473559

Langfristige Anlage 29.01.2026 10:03:56

SPI-Papier Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie bei 928,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,108 Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papiers auf 1 110,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 119,61 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 19,61 Prozent erhöht.

Alle Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 614,09 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

