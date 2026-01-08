Basellandschaftliche Kantonalbank Aktie
WKN: 577348 / ISIN: CH0001473559
|Rentable Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Investition?
|
08.01.2026 10:03:26
SPI-Papier Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 895,00 CHF. Bei einem Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,112 Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 07.01.2026 111,06 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 994,00 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 111,06 CHF entspricht einer Performance von +11,06 Prozent.
Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) war somit zuletzt am Markt 562,26 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!