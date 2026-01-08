Basellandschaftliche Kantonalbank Aktie

WKN: 577348 / ISIN: CH0001473559

Rentable Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Investition? 08.01.2026 10:03:26

SPI-Papier Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 895,00 CHF. Bei einem Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,112 Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 07.01.2026 111,06 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 994,00 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 111,06 CHF entspricht einer Performance von +11,06 Prozent.

Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) war somit zuletzt am Markt 562,26 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

