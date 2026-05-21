SPI-Papier Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 908,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,101 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papiers auf 1 050,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 156,39 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 15,64 Prozent.

Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 579,49 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at