SPI-Papier Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 920,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 10,870 Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 739,13 CHF, da sich der Wert eines Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papiers am 06.05.2026 auf 1 080,00 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 17,39 Prozent.

Insgesamt war Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) zuletzt 602,69 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at