SPI-Papier Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Einstiegs gewesen.

Vor 10 Jahren wurde die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 914,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,094 Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 219,91 CHF, da sich der Wert eines Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteils am 22.07.2026 auf 1 115,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21,99 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) zuletzt 628,56 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at