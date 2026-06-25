SPI-Papier Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 25.06.2016 wurden Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 928,50 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie investiert hat, hat nun 0,108 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.06.2026 117,39 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1 090,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 17,39 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) belief sich jüngst auf 613,34 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at