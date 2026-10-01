SPI-Papier Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 886,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 11,287 Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 30.09.2026 auf 1 160,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 092,55 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 30,93 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) betrug jüngst 651,41 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at