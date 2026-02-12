SPI-Papier Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) von vor einem Jahr verdient

Anleger, die vor Jahren in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteile bei 898,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 11,136 Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteile wären am 11.02.2026 13 028,95 CHF wert, da der Schlussstand 1 170,00 CHF betrug. Das entspricht einem Plus von 30,29 Prozent.

Zuletzt verbuchte Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) einen Börsenwert von 661,25 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at