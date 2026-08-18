Basilea Pharmaceutica Aktie
WKN: A0B9GA / ISIN: CH0011432447
|Frühe Anlage
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18.08.2026 10:03:34
SPI-Papier Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Basilea Pharmaceutica-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Basilea Pharmaceutica-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 47,15 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Basilea Pharmaceutica-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,121 Basilea Pharmaceutica-Anteilen. Die gehaltenen Basilea Pharmaceutica-Aktien wären am 17.08.2026 114,95 CHF wert, da der Schlussstand 54,20 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 14,95 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Basilea Pharmaceutica zuletzt 658,26 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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