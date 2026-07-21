Basilea Pharmaceutica Aktie
WKN: A0B9GA / ISIN: CH0011432447
|Lukrative Basilea Pharmaceutica-Investition?
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21.07.2026 10:04:12
SPI-Papier Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basilea Pharmaceutica von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Basilea Pharmaceutica-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Basilea Pharmaceutica-Anteile bei 42,35 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 236,128 Basilea Pharmaceutica-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 160,57 CHF, da sich der Wert einer Basilea Pharmaceutica-Aktie am 20.07.2026 auf 51,50 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 21,61 Prozent.
Basilea Pharmaceutica markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 642,28 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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