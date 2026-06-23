SPI-Papier Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basilea Pharmaceutica von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Basilea Pharmaceutica eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Basilea Pharmaceutica-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Basilea Pharmaceutica-Anteile bei 43,45 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Basilea Pharmaceutica-Aktie investierten, hätten nun 23,015 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 22.06.2026 1 171,46 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 50,90 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 17,15 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Basilea Pharmaceutica einen Börsenwert von 635,74 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at