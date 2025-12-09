Basilea Pharmaceutica Aktie
09.12.2025 10:03:51
SPI-Papier Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basilea Pharmaceutica von vor 3 Jahren eingefahren
Am 09.12.2022 wurde die Basilea Pharmaceutica-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Basilea Pharmaceutica-Anteile an diesem Tag 49,15 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 20,346 Basilea Pharmaceutica-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.12.2025 1 066,12 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 52,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 6,61 Prozent erhöht.
Basilea Pharmaceutica markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 633,77 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
