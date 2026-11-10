SPI-Papier Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Basilea Pharmaceutica-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde das Basilea Pharmaceutica-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 34,85 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2,869 Basilea Pharmaceutica-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Basilea Pharmaceutica-Papiers auf 72,20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 207,17 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 107,17 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Basilea Pharmaceutica eine Börsenbewertung in Höhe von 883,40 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at