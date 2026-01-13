Basilea Pharmaceutica Aktie
WKN: A0B9GA / ISIN: CH0011432447
|Basilea Pharmaceutica-Anlage unter der Lupe
|
13.01.2026 10:03:41
SPI-Papier Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Basilea Pharmaceutica-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Basilea Pharmaceutica-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 52,25 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Basilea Pharmaceutica-Papier investiert hätte, befänden sich nun 191,388 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 602,87 CHF, da sich der Wert eines Basilea Pharmaceutica-Anteils am 12.01.2026 auf 55,40 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 6,03 Prozent zugenommen.
Der Basilea Pharmaceutica-Wert an der Börse wurde auf 713,10 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
