Basilea Pharmaceutica Aktie

Basilea Pharmaceutica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B9GA / ISIN: CH0011432447

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Basilea Pharmaceutica-Anlage unter der Lupe 13.01.2026 10:03:41

SPI-Papier Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Basilea Pharmaceutica-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Basilea Pharmaceutica-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Basilea Pharmaceutica-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 52,25 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Basilea Pharmaceutica-Papier investiert hätte, befänden sich nun 191,388 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 602,87 CHF, da sich der Wert eines Basilea Pharmaceutica-Anteils am 12.01.2026 auf 55,40 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 6,03 Prozent zugenommen.

Der Basilea Pharmaceutica-Wert an der Börse wurde auf 713,10 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Basilea Pharmaceutica AG

mehr Nachrichten