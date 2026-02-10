SPI-Papier Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Basilea Pharmaceutica-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Basilea Pharmaceutica-Aktien gewesen.

Basilea Pharmaceutica-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 55,35 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,807 Basilea Pharmaceutica-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 105,15 CHF, da sich der Wert eines Basilea Pharmaceutica-Anteils am 09.02.2026 auf 58,20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 5,15 Prozent erhöht.

Insgesamt war Basilea Pharmaceutica zuletzt 696,51 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at