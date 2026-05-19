SPI-Papier Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Basilea Pharmaceutica-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Basilea Pharmaceutica-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurden Basilea Pharmaceutica-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Basilea Pharmaceutica-Anteile an diesem Tag bei 44,50 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 224,719 Basilea Pharmaceutica-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 000,00 CHF, da sich der Wert eines Basilea Pharmaceutica-Anteils am 18.05.2026 auf 53,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 20,00 Prozent erhöht.

Der Basilea Pharmaceutica-Wert an der Börse wurde auf 682,49 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at