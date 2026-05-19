Basilea Pharmaceutica Aktie
WKN: A0B9GA / ISIN: CH0011432447
|Lukrativer Basilea Pharmaceutica-Einstieg?
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19.05.2026 10:04:09
SPI-Papier Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Basilea Pharmaceutica-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden Basilea Pharmaceutica-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Basilea Pharmaceutica-Anteile an diesem Tag bei 44,50 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 224,719 Basilea Pharmaceutica-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 000,00 CHF, da sich der Wert eines Basilea Pharmaceutica-Anteils am 18.05.2026 auf 53,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 20,00 Prozent erhöht.
Der Basilea Pharmaceutica-Wert an der Börse wurde auf 682,49 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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