SPI-Papier Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Basilea Pharmaceutica-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Basilea Pharmaceutica-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Basilea Pharmaceutica-Papier statt. Der Schlusskurs des Basilea Pharmaceutica-Papiers betrug an diesem Tag 48,80 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Basilea Pharmaceutica-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20,492 Basilea Pharmaceutica-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 352,46 CHF, da sich der Wert eines Basilea Pharmaceutica-Anteils am 05.10.2026 auf 66,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 35,25 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Basilea Pharmaceutica belief sich zuletzt auf 831,38 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at