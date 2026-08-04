SPI-Papier Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel hätte eine Investition in Basilea Pharmaceutica von vor 10 Jahren gekostet

Anleger, die vor Jahren in Basilea Pharmaceutica-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurden Basilea Pharmaceutica-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 70,85 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Basilea Pharmaceutica-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,114 Basilea Pharmaceutica-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.08.2026 719,83 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 51,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 28,02 Prozent.

Der Börsenwert von Basilea Pharmaceutica belief sich jüngst auf 643,66 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at