SPI-Papier Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Basilea Pharmaceutica-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Basilea Pharmaceutica-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Basilea Pharmaceutica-Papier statt. Der Schlusskurs des Basilea Pharmaceutica-Papiers betrug an diesem Tag 47,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 212,766 Basilea Pharmaceutica-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 723,40 CHF, da sich der Wert eines Basilea Pharmaceutica-Papiers am 02.04.2026 auf 55,10 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 17,23 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Basilea Pharmaceutica einen Börsenwert von 677,96 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at