SPI-Papier Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Basilea Pharmaceutica von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Basilea Pharmaceutica-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Basilea Pharmaceutica-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Basilea Pharmaceutica-Papiers betrug an diesem Tag 48,15 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 20,768 Basilea Pharmaceutica-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 13.07.2026 auf 53,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 102,80 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 10,28 Prozent gesteigert.

Basilea Pharmaceutica wurde am Markt mit 678,24 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at