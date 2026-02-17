Basilea Pharmaceutica Aktie
WKN: A0B9GA / ISIN: CH0011432447
|Basilea Pharmaceutica-Investment
|
17.02.2026 10:11:40
SPI-Papier Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Basilea Pharmaceutica-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Basilea Pharmaceutica-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 66,95 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 14,937 Basilea Pharmaceutica-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.02.2026 gerechnet (55,70 CHF), wäre die Investition nun 831,96 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 16,80 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von Basilea Pharmaceutica belief sich zuletzt auf 699,66 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
