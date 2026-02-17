Basilea Pharmaceutica Aktie

Basilea Pharmaceutica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B9GA / ISIN: CH0011432447

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Basilea Pharmaceutica-Investment 17.02.2026 10:11:40

SPI-Papier Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Basilea Pharmaceutica-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Basilea Pharmaceutica eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 10 Jahren wurde das Basilea Pharmaceutica-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 66,95 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 14,937 Basilea Pharmaceutica-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.02.2026 gerechnet (55,70 CHF), wäre die Investition nun 831,96 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 16,80 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Basilea Pharmaceutica belief sich zuletzt auf 699,66 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Basilea Pharmaceutica AG

mehr Nachrichten