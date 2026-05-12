SPI-Papier Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Basilea Pharmaceutica von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Basilea Pharmaceutica-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 71,45 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Basilea Pharmaceutica-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 13,996 Basilea Pharmaceutica-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 11.05.2026 771,17 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 55,10 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 22,88 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Basilea Pharmaceutica eine Marktkapitalisierung von 675,80 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at