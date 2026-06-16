Basilea Pharmaceutica Aktie

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WKN: A0B9GA / ISIN: CH0011432447

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Basilea Pharmaceutica-Investition im Blick 16.06.2026 10:03:56

SPI-Papier Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Basilea Pharmaceutica von vor einem Jahr bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Basilea Pharmaceutica-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurde das Basilea Pharmaceutica-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 51,50 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Basilea Pharmaceutica-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,942 Basilea Pharmaceutica-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 15.06.2026 auf 49,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 96,70 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 3,30 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Basilea Pharmaceutica bezifferte sich zuletzt auf 618,44 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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