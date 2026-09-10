Basler Kantonalbank Partizipsch. Aktie
WKN: 871627 / ISIN: CH0009236461
|Basler Kantonalbank Partizipsch-Investition im Blick
|
10.09.2026 10:03:55
SPI-Papier Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Basler Kantonalbank Partizipsch-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Basler Kantonalbank Partizipsch-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie bei 61,60 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1,623 Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 09.09.2026 auf 97,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 157,47 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 57,47 Prozent gesteigert.
Basler Kantonalbank Partizipsch erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 506,21 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Basler Kantonalbank Partizipsch.
Analysen zu Basler Kantonalbank Partizipsch.
Aktien in diesem Artikel
|Basler Kantonalbank Partizipsch.
|101,00
|-1,94%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.