SPI-Papier Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Basler Kantonalbank Partizipsch-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Basler Kantonalbank Partizipsch-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie bei 61,60 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1,623 Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 09.09.2026 auf 97,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 157,47 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 57,47 Prozent gesteigert.

Basler Kantonalbank Partizipsch erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 506,21 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at