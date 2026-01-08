SPI-Papier Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basler Kantonalbank Partizipsch von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 67,50 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie investierten, hätten nun 14,815 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Basler Kantonalbank Partizipsch-Papiers auf 91,20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 351,11 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 35,11 Prozent.

Am Markt war Basler Kantonalbank Partizipsch jüngst 470,29 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at