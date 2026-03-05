SPI-Papier Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basler Kantonalbank Partizipsch von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie letztlich bei 69,90 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1,431 Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 04.03.2026 auf 112,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 160,94 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 60,94 Prozent erhöht.

Am Markt war Basler Kantonalbank Partizipsch jüngst 566,32 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at