SPI-Papier Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basler Kantonalbank Partizipsch von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Basler Kantonalbank Partizipsch-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Basler Kantonalbank Partizipsch-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 63,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie investiert, befänden sich nun 15,873 Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 444,44 CHF, da sich der Wert einer Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie am 13.05.2026 auf 91,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 44,44 Prozent angezogen.

Der Basler Kantonalbank Partizipsch-Wert an der Börse wurde auf 464,84 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at