Basler Kantonalbank Partizipsch. Aktie
WKN: 871627 / ISIN: CH0009236461
|Performance im Blick
|
05.11.2026 10:03:20
SPI-Papier Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basler Kantonalbank Partizipsch von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 05.11.2021 wurden Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 63,40 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 157,729 Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 971,61 CHF, da sich der Wert eines Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteils am 04.11.2026 auf 107,60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 69,72 Prozent erhöht.
Basler Kantonalbank Partizipsch wurde am Markt mit 538,82 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Basler Kantonalbank Partizipsch.
Analysen zu Basler Kantonalbank Partizipsch.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Basler Kantonalbank Partizipsch.
|116,00
|0,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.