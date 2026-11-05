Basler Kantonalbank Partizipsch. Aktie

Basler Kantonalbank Partizipsch. ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871627 / ISIN: CH0009236461

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Performance im Blick 05.11.2026 10:03:20

SPI-Papier Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basler Kantonalbank Partizipsch von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 05.11.2021 wurden Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 63,40 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 157,729 Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 971,61 CHF, da sich der Wert eines Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteils am 04.11.2026 auf 107,60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 69,72 Prozent erhöht.

Basler Kantonalbank Partizipsch wurde am Markt mit 538,82 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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