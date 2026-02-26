SPI-Papier Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basler Kantonalbank Partizipsch von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie Investoren gebracht.

Die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Basler Kantonalbank Partizipsch-Papier an diesem Tag 63,40 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 157,729 Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 17 981,07 CHF, da sich der Wert eines Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteils am 25.02.2026 auf 114,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 79,81 Prozent mehr wert.

Am Markt war Basler Kantonalbank Partizipsch jüngst 563,89 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at