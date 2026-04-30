Basler Kantonalbank Partizipsch. Aktie

Basler Kantonalbank Partizipsch. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871627 / ISIN: CH0009236461

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Basler Kantonalbank Partizipsch-Performance 30.04.2026 10:03:37

SPI-Papier Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Basler Kantonalbank Partizipsch-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 30.04.2016 wurde die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Basler Kantonalbank Partizipsch-Papier bei 69,10 CHF. Wer vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie investiert hat, hat nun 144,718 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 29.04.2026 auf 96,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 008,68 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 40,09 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Basler Kantonalbank Partizipsch eine Börsenbewertung in Höhe von 492,07 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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