Basler Kantonalbank Partizipsch. Aktie
WKN: 871627 / ISIN: CH0009236461
|Basler Kantonalbank Partizipsch-Investment
|
19.02.2026 10:03:24
SPI-Papier Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Basler Kantonalbank Partizipsch-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 19.02.2023 wurde das Basler Kantonalbank Partizipsch-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 65,60 CHF. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie investiert hat, hat nun 15,244 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 18.02.2026 1 646,34 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 108,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 64,63 Prozent angezogen.
Basler Kantonalbank Partizipsch wurde jüngst mit einem Börsenwert von 543,42 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
