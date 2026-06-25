SPI-Papier Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Basler Kantonalbank Partizipsch von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Basler Kantonalbank Partizipsch gewesen.

Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile 68,35 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Basler Kantonalbank Partizipsch-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,631 Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 439,65 CHF, da sich der Wert eines Basler Kantonalbank Partizipsch-Papiers am 24.06.2026 auf 98,40 CHF belief. Mit einer Performance von +43,96 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Basler Kantonalbank Partizipsch zuletzt 497,35 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at