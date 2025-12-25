Basler Kantonalbank Partizipsch. Aktie

WKN: 871627 / ISIN: CH0009236461

Lohnende Basler Kantonalbank Partizipsch-Anlage? 25.12.2025 10:03:26

SPI-Papier Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Basler Kantonalbank Partizipsch von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Basler Kantonalbank Partizipsch eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 25.12.2022 wurden Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 61,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1,639 Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 23.12.2025 auf 88,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 144,92 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 44,92 Prozent gesteigert.

Basler Kantonalbank Partizipsch wurde jüngst mit einem Börsenwert von 452,22 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

