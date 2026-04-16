Basler Kantonalbank Partizipsch. Aktie
WKN: 871627 / ISIN: CH0009236461
|Basler Kantonalbank Partizipsch-Anlage im Blick
|
16.04.2026 10:03:28
SPI-Papier Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Basler Kantonalbank Partizipsch von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Basler Kantonalbank Partizipsch-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Basler Kantonalbank Partizipsch-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 63,60 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,572 Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 161,01 CHF, da sich der Wert eines Basler Kantonalbank Partizipsch-Papiers am 15.04.2026 auf 102,40 CHF belief. Mit einer Performance von +61,01 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Basler Kantonalbank Partizipsch eine Börsenbewertung in Höhe von 529,35 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Basler Kantonalbank Partizipsch.
Analysen zu Basler Kantonalbank Partizipsch.
Aktien in diesem Artikel
|Basler Kantonalbank Partizipsch.
|106,00
|-3,64%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX gibt Gewinne letztlich ab -- DAX schließt etwas höher -- Wall Street schließlich etwas fester -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.