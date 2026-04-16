Basler Kantonalbank Partizipsch. Aktie

Basler Kantonalbank Partizipsch. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871627 / ISIN: CH0009236461

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Basler Kantonalbank Partizipsch-Anlage im Blick 16.04.2026 10:03:28

SPI-Papier Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Basler Kantonalbank Partizipsch von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Basler Kantonalbank Partizipsch eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Basler Kantonalbank Partizipsch-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Basler Kantonalbank Partizipsch-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 63,60 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,572 Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 161,01 CHF, da sich der Wert eines Basler Kantonalbank Partizipsch-Papiers am 15.04.2026 auf 102,40 CHF belief. Mit einer Performance von +61,01 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Basler Kantonalbank Partizipsch eine Börsenbewertung in Höhe von 529,35 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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