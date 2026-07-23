Basler Kantonalbank Partizipsch. Aktie

Basler Kantonalbank Partizipsch. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871627 / ISIN: CH0009236461

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Basler Kantonalbank Partizipsch-Performance im Blick 23.07.2026 10:03:24

SPI-Papier Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel hätte eine Investition in Basler Kantonalbank Partizipsch von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien gewesen.

Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Basler Kantonalbank Partizipsch-Papier bei 65,55 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 152,555 Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 560,64 CHF, da sich der Wert eines Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteils am 22.07.2026 auf 102,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 55,61 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Basler Kantonalbank Partizipsch belief sich zuletzt auf 505,36 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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