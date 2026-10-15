Basler Kantonalbank Partizipsch. Aktie
WKN: 871627 / ISIN: CH0009236461
|Lohnender Basler Kantonalbank Partizipsch-Einstieg?
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15.10.2026 10:03:22
SPI-Papier Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel hätte eine Investition in Basler Kantonalbank Partizipsch von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 68,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Basler Kantonalbank Partizipsch-Papier investiert hätte, hätte er nun 147,059 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 15 147,06 CHF, da sich der Wert eines Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteils am 14.10.2026 auf 103,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 51,47 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Basler Kantonalbank Partizipsch bezifferte sich zuletzt auf 525,84 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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