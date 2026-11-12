SPI-Papier Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel hätte eine Investition in Basler Kantonalbank Partizipsch von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 65,45 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Basler Kantonalbank Partizipsch-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,528 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 165,93 CHF, da sich der Wert eines Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteils am 11.11.2026 auf 108,60 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 65,93 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Basler Kantonalbank Partizipsch bezifferte sich zuletzt auf 548,13 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at