SPI-Papier Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel hätte eine Investition in Basler Kantonalbank Partizipsch von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Basler Kantonalbank Partizipsch eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 65,80 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,520 Anteile im Depot. Die gehaltenen Basler Kantonalbank Partizipsch-Papiere wären am 21.01.2026 143,77 CHF wert, da der Schlussstand 94,60 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 43,77 Prozent zugenommen.

Basler Kantonalbank Partizipsch war somit zuletzt am Markt 470,81 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at