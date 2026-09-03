Basler Kantonalbank Partizipsch. Aktie
WKN: 871627 / ISIN: CH0009236461
|Lukrative Basler Kantonalbank Partizipsch-Anlage?
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03.09.2026 10:04:02
SPI-Papier Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Basler Kantonalbank Partizipsch-Investment von vor 3 Jahren verdient
Am 03.09.2023 wurde die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile 64,00 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie investiert, befänden sich nun 156,250 Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 328,13 CHF, da sich der Wert eines Basler Kantonalbank Partizipsch-Papiers am 02.09.2026 auf 98,10 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +53,28 Prozent.
Alle Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 492,42 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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