SPI-Papier Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Basler Kantonalbank Partizipsch-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Basler Kantonalbank Partizipsch-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 03.09.2023 wurde die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile 64,00 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie investiert, befänden sich nun 156,250 Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 328,13 CHF, da sich der Wert eines Basler Kantonalbank Partizipsch-Papiers am 02.09.2026 auf 98,10 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +53,28 Prozent.

Alle Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 492,42 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at