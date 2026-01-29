SPI-Papier Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Basler Kantonalbank Partizipsch-Investment von vor 5 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Basler Kantonalbank Partizipsch-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile bei 60,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie investiert hätte, hätte er nun 16,502 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 617,16 CHF, da sich der Wert einer Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie am 28.01.2026 auf 98,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +61,72 Prozent.

Basler Kantonalbank Partizipsch wurde am Markt mit 507,02 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at