Vor Jahren in Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 80,40 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie investierten, hätten nun 12,438 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.11.2026 gerechnet (108,40 CHF), wäre die Investition nun 1 348,26 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 34,83 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Basler Kantonalbank Partizipsch belief sich zuletzt auf 554,01 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at