SPI-Papier Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Basler Kantonalbank Partizipsch von vor 10 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Basler Kantonalbank Partizipsch-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie bei 68,95 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie investiert, befänden sich nun 14,503 Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien wären am 10.12.2025 1 238,58 CHF wert, da der Schlussstand 85,40 CHF betrug. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 238,58 CHF entspricht einer Performance von +23,86 Prozent.

Der Basler Kantonalbank Partizipsch-Wert an der Börse wurde auf 430,97 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at