Basler Kantonalbank Partizipsch. Aktie
WKN: 871627 / ISIN: CH0009236461
|Lohnendes Basler Kantonalbank Partizipsch-Investment?
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21.05.2026 10:03:40
SPI-Papier Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Basler Kantonalbank Partizipsch von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 62,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Basler Kantonalbank Partizipsch-Papier investiert hätte, hätte er nun 159,744 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Basler Kantonalbank Partizipsch-Papiere wären am 20.05.2026 14 968,05 CHF wert, da der Schlussstand 93,70 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 49,68 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Basler Kantonalbank Partizipsch belief sich zuletzt auf 473,96 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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