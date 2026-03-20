BB Biotech Aktie
WKN DE: A0NFN3 / ISIN: CH0038389992
|Dividendenauszahlung
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20.03.2026 10:02:23
SPI-Papier BB Biotech-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet BB Biotech Anlegern eine Freude
Wie im Rahmen der Hauptversammlung von SPI-Papier BB Biotech am 19.03.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 2,25 CHF. Damit wurde das Niveau der BB Biotech-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 25,00 Prozent nach oben angepasst. Somit schüttet BB Biotech insgesamt 98,49 Mio. CHF an Aktionäre aus. Damit wurde die BB Biotech-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 10,21 Prozent zurückgeschraubt.
Veränderung der BB Biotech-Dividendenrendite
Zum SIX SX-Schluss ging das BB Biotech-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 44,75 CHF aus dem Handel. Der Dividendenabschlag auf den BB Biotech-Titel erfolgt am 20.03.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Der Ex-Dividende-Handel kann den BB Biotech-Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Investoren vorgenommen. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des BB Biotech-Titels 5,01 Prozent. Somit schwächte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr ab. Damals betrug sie noch 5,08 Prozent.
Reale Rendite und Aktienkurs im Vergleich
Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Aktienkurs von BB Biotech via SIX SX 29,15 Prozent nach oben entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 43,61 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.
Dividendenaussichten von BB Biotech
Für das Jahr 2026 sehen FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 2,65 CHF voraus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 5,91 Prozent ansteigen.
Basisinformationen zu Dividenden-Aktie BB Biotech
Die Börsenbewertung des SPI-Unternehmens BB Biotech steht aktuell bei 2,466 Mrd. CHF. Das BB Biotech-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 4,26. 2025 setzte BB Biotech 76,810 Mio. CHF um und erzielte ein EPS von 10,54 CHF.
Redaktion finanzen.at
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