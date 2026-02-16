BB Biotech Aktie

BB Biotech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NFN3 / ISIN: CH0038389992

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende BB Biotech-Anlage? 16.02.2026 10:03:48

SPI-Papier BB Biotech-Aktie: So viel hätte eine Investition in BB Biotech von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren BB Biotech-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Das BB Biotech-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 56,40 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,773 BB Biotech-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des BB Biotech-Papiers auf 45,95 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 81,47 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 18,53 Prozent.

BB Biotech erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,54 Mrd. CHF. Am 11.12.1997 wurden BB Biotech-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die BB Biotech-Aktie bei 27,87 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BB Biotech AG

mehr Nachrichten

Analysen zu BB Biotech AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BB Biotech AG 49,20 -1,20% BB Biotech AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen