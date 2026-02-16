BB Biotech Aktie
WKN DE: A0NFN3 / ISIN: CH0038389992
|Lohnende BB Biotech-Anlage?
|
16.02.2026 10:03:48
SPI-Papier BB Biotech-Aktie: So viel hätte eine Investition in BB Biotech von vor 3 Jahren gekostet
Das BB Biotech-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 56,40 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,773 BB Biotech-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des BB Biotech-Papiers auf 45,95 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 81,47 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 18,53 Prozent.
BB Biotech erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,54 Mrd. CHF. Am 11.12.1997 wurden BB Biotech-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die BB Biotech-Aktie bei 27,87 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
