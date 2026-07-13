SPI-Papier BB Biotech-Aktie: So viel hätte eine Investition in BB Biotech von vor 5 Jahren gekostet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die BB Biotech-Aktie gebracht.

Am 13.07.2021 wurde das BB Biotech-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 84,70 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,181 BB Biotech-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.07.2026 gerechnet (50,60 CHF), wäre das Investment nun 59,74 CHF wert. Die Abnahme von 100 CHF zu 59,74 CHF entspricht einer negativen Performance von 40,26 Prozent.

Am Markt war BB Biotech jüngst 2,78 Mrd. CHF wert. Der BB Biotech-Börsengang fand am 11.12.1997 an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt des BB Biotech-Papiers wurde der Erstkurs mit 27,87 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at