SPI-Papier BB Biotech-Aktie: So viel hätte eine Investition in BB Biotech von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der BB Biotech-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die BB Biotech-Anteile bei 27,55 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die BB Biotech-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 36,298 BB Biotech-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 618,87 CHF, da sich der Wert eines BB Biotech-Anteils am 02.04.2026 auf 44,60 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 61,89 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von BB Biotech belief sich jüngst auf 2,46 Mrd. CHF. BB Biotech-Papiere wurden am 11.12.1997 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Die BB Biotech-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 27,87 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at