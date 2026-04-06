BB Biotech Aktie
WKN DE: A0NFN3 / ISIN: CH0038389992
|Lukratives BB Biotech-Investment?
|
06.04.2026 10:03:47
SPI-Papier BB Biotech-Aktie: So viel hätte eine Investition in BB Biotech von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der BB Biotech-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die BB Biotech-Anteile bei 27,55 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die BB Biotech-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 36,298 BB Biotech-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 618,87 CHF, da sich der Wert eines BB Biotech-Anteils am 02.04.2026 auf 44,60 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 61,89 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von BB Biotech belief sich jüngst auf 2,46 Mrd. CHF. BB Biotech-Papiere wurden am 11.12.1997 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Die BB Biotech-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 27,87 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BB Biotech AG
|
06.04.26
|SPI-Papier BB Biotech-Aktie: So viel hätte eine Investition in BB Biotech von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
30.03.26
|SPI-Wert BB Biotech-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BB Biotech von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
23.03.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
23.03.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
23.03.26
|SPI-Wert BB Biotech-Aktie: So viel Verlust hätte ein BB Biotech-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
23.03.26
|Börse Zürich: SPI sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
20.03.26
|SPI-Papier BB Biotech-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet BB Biotech Anlegern eine Freude (finanzen.at)
|
19.03.26
|EQS-News: Die Generalversammlung der BB Biotech AG stimmt allen Anträgen zu und genehmigt die Dividende von CHF 2.25 pro Aktie (EQS Group)
Analysen zu BB Biotech AG
Aktien in diesem Artikel
|BB Biotech AG
|47,75
|-0,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter steigende Ölpreise: ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslich etwas leichter -- Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Aktienmarkt würd nach dem langen Osterwochenende leichter erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte leicht nachgeben. Die Börsen in Asien kommen am Dienstag kaum vom Fleck.